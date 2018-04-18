Коллапс в метро Петербурга преодолен, пассажиры под впечатлением

Серьезный сбой движения на первой (красной) линии Петербургского метрополитена, произошедший днем 18 апреля, только что устранен. Тем временем петербуржцы в социальных сетях рассказывают о ситуации. По данным пассажиров, застрявшие поезда пытались вытащить из тоннелей на буксире.

«В 14:02 движение по линии 1 возобновлено в полном объеме, станции работают в обычном режиме», — сообщила пресс-служба подземки в своем канале в Telegram.

Около 14:00 один из поездов сумел добраться до станции «Площадь Восстания», где высадил всех пассажиров. По их словам, в тоннеле они простояли около часа.

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Застрявшие в вагонах петербуржцы сообщали, что аварийный состав не едет, только «дергается», отчего они делали вывод, что их уже прицепили к буксиру, но сдвинуться с места сразу не получалось.

«Мы слышим переговоры машиниста с теми, кто, похоже, наш поезд пытается вытащить»; «Сказали, что подвижной состав сломан», — делились горожане.

«Зато вентиляция есть, а то задохнулись бы», — добавляют пассажиры.

По словам очевидцев, с технической проблемой столкнулся один из новых составов, работающих на первой линии. Эти поезда отличаются красной раскраской и улучшенными характеристиками.

Многие петербуржцы, которые находились на поверхности в момент закрытия красной ветки, просили помощи у автомобилистов.