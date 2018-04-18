Коллапс в метро Петербурга преодолен, пассажиры под впечатлением
К настоящему моменту движение возобновлено.
К настоящему моменту движение возобновлено.
Серьезный сбой движения на первой (красной) линии Петербургского метрополитена, произошедший днем 18 апреля, только что устранен. Тем временем петербуржцы в социальных сетях рассказывают о ситуации. По данным пассажиров, застрявшие поезда пытались вытащить из тоннелей на буксире.
«В 14:02 движение по линии 1 возобновлено в полном объеме, станции работают в обычном режиме», — сообщила
Около 14:00 один из поездов сумел добраться до станции «Площадь Восстания», где высадил всех пассажиров. По их словам, в тоннеле они простояли около часа.
Застрявшие в вагонах петербуржцы сообщали, что аварийный состав не едет, только «дергается», отчего они делали вывод, что их уже прицепили к буксиру, но сдвинуться с места сразу не получалось.
«Мы слышим переговоры машиниста с теми, кто, похоже, наш поезд пытается вытащить»; «Сказали, что подвижной состав сломан», — делились горожане.
«Зато вентиляция есть, а то задохнулись бы», — добавляют пассажиры.
По словам очевидцев, с технической проблемой столкнулся один из новых составов, работающих на первой линии. Эти поезда отличаются красной раскраской и улучшенными характеристиками.
Многие петербуржцы, которые находились на поверхности в момент закрытия красной ветки, просили помощи у автомобилистов.
Как сообщало ИА REGNUM, закрытие «по техническим причинам» станции «Владимирская» произошло в 13:06. После этого пришлось сначала увеличить интервал, а затем и вовсе прекратить сквозное движение на первой линии. Одна за другой были закрыты не менее шести станций.