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19:30 (мск), источник: Volga News

В Самаре вынесли приговор о мошенничестве на 38 млн рублей

В Самаре вынесли приговор брокеру по фамилии Кочетков, обманувшему клиента на 38 млн рублей.

«По версии следствия он вошел в доверие к знакомому бизнесмену, — рассказал Волга Ньюс прокурор Самарского района региональной столицы Сергей Панюшкин. — Тот дал ему деньги под процент, для игры на бирже. Потом еще одну сумму, потом еще и еще…».

Брокер говорил, что все в порядке. Потом, набрав 38 миллионов, перестал отвечать на звонки. После вмешательства прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, — сообщил прокурор. — Кроме того, осужденный должен выплатить нанесенный ущерб».

Приговор Кочеткову может быть не последний. Известно, что имеются материалы и о других возможных обманах брокером клиентов.

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