Отчаянный рыбак застрял на льдине в Нижегородской области

За уловом, несмотря на вторую половину апреля, отправились двое любителей зимней рыбалки. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области, у берега озера Зелёное в Навашине была промоина. Мужчины смогли её перепрыгнуть, но днём воды стало значительно больше, и выбраться на берег самостоятельно смог уже только один из рыбаков.

Мужчина, житель Владимирской области, вызвал спасателей. По информации регионального ГУ МЧС, его 63-летнего товарища охватила паника, и он не мог двинуться с места. Пожарные кинули рыбаку верёвку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.