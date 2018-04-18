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16:10 (мск), источник: Нижегородская правда

Отчаянный рыбак застрял на льдине в Нижегородской области

Мужчина решил порыбачить на тающем льду озера.

За уловом, несмотря на вторую половину апреля, отправились двое любителей зимней рыбалки. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области, у берега озера Зелёное в Навашине была промоина. Мужчины смогли её перепрыгнуть, но днём воды стало значительно больше, и выбраться на берег самостоятельно смог уже только один из рыбаков.

Мужчина, житель Владимирской области, вызвал спасателей. По информации регионального ГУ МЧС, его 63-летнего товарища охватила паника, и он не мог двинуться с места. Пожарные кинули рыбаку верёвку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В ГУ МЧС по региону призываю любителей подлёдного лова закрыть сезон и не подвергать себя опасности.

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