Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву дали 12 лет тюрьмы

Экс-председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса РК — 189, часть 4, пункт 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и 366 часть 4 «Получение взятки в особо крупном размере».

«Ерденаев Р. признан виновным по предъявленным статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком 12 лет в уголовно — исполнительной системе максимальной безопасности, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, квазигосударственном секторе, Нацбанке. Кроме этого, назначить конфискацию имущества, добытого преступным путем. Срок наказания исчисляется с 28 декабря 2016 года», — зачитал приговор судья.