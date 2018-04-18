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17:09 (мск), источник: Kazinform

Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву дали 12 лет тюрьмы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В специализированном межрайонном суде по уголовным делам судья озвучил наказание для бывшего руководителя Единого накопительного пенсионного фонда за растрату и хищение средств фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Экс-председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса РК — 189, часть 4, пункт 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и 366 часть 4 «Получение взятки в особо крупном размере».

«Ерденаев Р. признан виновным по предъявленным статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком 12 лет в уголовно — исполнительной системе максимальной безопасности, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, квазигосударственном секторе, Нацбанке. Кроме этого, назначить конфискацию имущества, добытого преступным путем. Срок наказания исчисляется с 28 декабря 2016 года», — зачитал приговор судья.

По делу о хищении и растрате средств АО «ЕНПФ» проходят еще пять человек.

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