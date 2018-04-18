Страшное ДТП в Увельском районе: 3 погибших, включая ребёнка
На трассе в Увельском районе 18 апреля днем произошло жуткое ДТП с двумя легковушками.
На трассе в Увельском районе 18 апреля днем произошло жуткое ДТП с двумя легковушками.
Погибли три человека, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали, из них — трое детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Авария случилась в 14:35, на 95 километре автодороги
По предварительной информации, погибли три человека из «Калины», в том числе ребенок. Кроме того, в ДТП пострадали шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.
«В “Гранте” сильно пострадала женщина, долго спасатели вырезали ее», — написал в комментариях к видео в социальной сети один из очевидцев аварии.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.