Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области

Источник: AP 2018

По данным департамента, пожар начался от костра, который развели под скалой на берегу реки Ивдель. Огонь быстро распространился вверх по просохшей на солнце траве и мху.

«Тому, что пожар быстро удалось ликвидировать, способствовал нерастаявший снег на северной стороне и у подножия скалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый лесной пожар в области, и произошел он во вторник.

По словам директора Ивдельского лесничества Александра Неустроева, которые приводятся в пресс-релизе, пожар произошел из-за невнимательности взрослых, либо детской шалости.