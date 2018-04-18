Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области
Екатеринбург. 18 апреля.
Екатеринбург. 18 апреля.
По данным департамента, пожар начался от костра, который развели под скалой на берегу реки Ивдель. Огонь быстро распространился вверх по просохшей на солнце траве и мху.
«Тому, что пожар быстро удалось ликвидировать, способствовал нерастаявший снег на северной стороне и у подножия скалы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый лесной пожар в области, и произошел он во вторник.
По словам директора Ивдельского лесничества Александра Неустроева, которые приводятся в
Департамент лесного хозяйства Свердловской области призывает жителей региона быть очень внимательными и осторожными с огнем в лесу.