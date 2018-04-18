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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Лесной пожар на площади 2 га произошел на территории Ивдельского лесничества Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства региона в среду.

Источник: AP 2018

По данным департамента, пожар начался от костра, который развели под скалой на берегу реки Ивдель. Огонь быстро распространился вверх по просохшей на солнце траве и мху.

«Тому, что пожар быстро удалось ликвидировать, способствовал нерастаявший снег на северной стороне и у подножия скалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый лесной пожар в области, и произошел он во вторник.

По словам директора Ивдельского лесничества Александра Неустроева, которые приводятся в пресс-релизе, пожар произошел из-за невнимательности взрослых, либо детской шалости.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области призывает жителей региона быть очень внимательными и осторожными с огнем в лесу.

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