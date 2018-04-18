Пьяный омич «отблагодарил» спасших его врачей руганью и угрозами

Рядом с частным домом стоял автомобиль скорой помощи, а рядом двое медиков пытались помочь мужчине. Однако тот хватал их за руки, отталкивает и что-то выкрикивает. Росгвардейцы решились вмешаться и не напрасно. Оказалось, медики приехали на вызов по поводу бессознательного лежащего на земле мужчины. Прибывшая по адресу бригада застала на земле пьяного мужчину. Пациент категорически отказался заходить в автомобиль скорой помощи для осмотра, напротив, он стал угрожать медикам и всячески сопротивляться.