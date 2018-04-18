Пьяный омич «отблагодарил» спасших его врачей руганью и угрозами
Правоохранители защитили медиков скорой помощи от очередного нападения буйного пациента.
Правоохранители защитили медиков скорой помощи от очередного нападения буйного пациента.
Как рассказали в Росгвардии, вчера вечером экипаж во время патрулирования обратили внимание на конфликт на улице Герцена.
Рядом с частным домом стоял автомобиль скорой помощи, а рядом двое медиков пытались помочь мужчине. Однако тот хватал их за руки, отталкивает и
При появлении сотрудников Росгвардии буйный 56-летний пациент присмирел и дал себя осмотреть. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, правоохранители отвезли его в полицию, где разберутся, что с ним делать.