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15:32 (мск), источник: СуперОмск

Пьяный омич «отблагодарил» спасших его врачей руганью и угрозами

Правоохранители защитили медиков скорой помощи от очередного нападения буйного пациента.

Как рассказали в Росгвардии, вчера вечером экипаж во время патрулирования обратили внимание на конфликт на улице Герцена.

Рядом с частным домом стоял автомобиль скорой помощи, а рядом двое медиков пытались помочь мужчине. Однако тот хватал их за руки, отталкивает и что-то выкрикивает. Росгвардейцы решились вмешаться и не напрасно. Оказалось, медики приехали на вызов по поводу бессознательного лежащего на земле мужчины. Прибывшая по адресу бригада застала на земле пьяного мужчину. Пациент категорически отказался заходить в автомобиль скорой помощи для осмотра, напротив, он стал угрожать медикам и всячески сопротивляться.

При появлении сотрудников Росгвардии буйный 56-летний пациент присмирел и дал себя осмотреть. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, правоохранители отвезли его в полицию, где разберутся, что с ним делать.

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