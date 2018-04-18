Махинации с ипотечными кредитами и жильем раскрыли в Ростове-на-Дону

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в преступлениях задержаны восемь человек.

По информации правоохранителей, задержанные, используя данные владельцев квартир, изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи и переоформляли жилье на граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

Кроме того, злоумышленники оформляли ипотечные кредиты на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка.

По предварительным данным, ущерб от незаконных действий подозреваемых составил около 15 млн рублей.