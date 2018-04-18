Московские власти назвали возможные причины появления запаха гари в столице

«Что касается запаха гари в некоторых округах: сейчас традиционно сходит снег, трава подсыхает, и есть любители ее поджечь. Достаточно бросить окурок в эту траву, как она сразу же хорошо вспыхивает. В том числе это связано с Московской областью, наверное. МЧС по области на прошлой неделе нам сообщили, что они обозначат места для сжигания порубочных остатков. Думаю, что все это в этом симбиозе — неблагоприятные метеоусловия, палы травы, сжигание порубочных остатков — дает такой эффект. Но я подчеркну, что это временное явление», — сказал Кульбачевский в рамках ландшафтного форума «Городской парк — 2018».