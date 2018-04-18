Силовики подтвердили факт эвакуации людей из ТРК «Аврора Молл» в Самаре

«Эвакуация только что закончилась. Сейчас начнется обследование здания», — сказал собеседник издания.



Причины эвакуации и число эвакуированных будут названы в ближайшее время.



В среду в соцсетях и СМИ появились сообщения об эвакуации клиентов и сотрудников ТРК «Аврора Молл» и ТРК «Космопорт». Количество эвакуированных из ТРК «Аврора Молл», по сообщениям журналистов, колеблется от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Число эвакуированных из ТРК «Космопорт» не называется. В числе причин эвакуации СМИ назвали учебную тревогу (ТРК «Космопорт») и ложное минирование (ТРК «Аврора Молл»).

