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16:08 (мск), источник: Интерфакс

Больше всех в ЧП в школе в Стерлитамаке пострадала учительница

Уфа. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Учительница в наибольшей степени пострадала в результате инцидента в школе в Стерлитамаке (Башкирия), где в среду утром девятиклассник напал с ножом на одноклассников, а затем совершил поджог.

Источник: Reuters

«Основной удар она приняла на себя. Она как педагог защищала своих учеников: не растерялась, не испугалась, проявила мужество, встала на защиту (детей — ИФ) и, соответственно, пострадала», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания республики Николай Никитин.

По его словам, учитель получила множественные колото-резаные раны, в частности, в грудь, плечо, предплечье.

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«Все получили, в основном, колото-резаные раны. Одна девочка, которая, спасаясь, прыгнула со второго этажа, получила переломы позвонка и тазобедренной кости. Сам виновник порезал себе шею», — отметил Н. Никитин.

По данным парламентария, все пациенты находятся в реанимационном отделении «не по тяжести состояния, а чтобы были под круглосуточным наблюдением медицинского персонала». Также нахождение в реанимации позволит оградить их от посещений, добавил Н. Никитин.

Он также уточнил, что подросток использовал два ножа — кухонный и канцелярский.

На сайте школы № 1 Стерлитамака сообщается, что учитель информатики Екатерина Першина является победителем республиканского конкурса «Учитель года 2017» в номинации «педагогическое мастерство».

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В результате трое подростков и учитель госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

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13:12 (мск)© Ньюстюб
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