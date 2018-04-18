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16:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Юдино при пожаре погибли мужчина и женщина

В Казани в Юдино на улице Привокзальной при пожаре в квартире погибли мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался ночью, проникнуть в помещение спасатели смогли только в кислородных масках. На полу были найдены тела женщины и мужчины. Пострадавших вынесли на воздух и передали медикам, однако 62-летний хозяин квартиры и неизвестная женщина скончались.

Предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелась мебель в одной из комнат.

Сейчас идет расследование.

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