В Юдино при пожаре погибли мужчина и женщина
В Казани в Юдино на улице Привокзальной при пожаре в квартире погибли мужчина и женщина, сообщили в
В Казани в Юдино на улице Привокзальной при пожаре в квартире погибли мужчина и женщина, сообщили в
Пожар начался ночью, проникнуть в помещение спасатели смогли только в кислородных масках. На полу были найдены тела женщины и мужчины. Пострадавших вынесли на воздух и передали медикам, однако 62-летний хозяин квартиры и неизвестная женщина скончались.
Предварительно,
Сейчас идет расследование.