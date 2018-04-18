В Юдино при пожаре погибли мужчина и женщина

Пожар начался ночью, проникнуть в помещение спасатели смогли только в кислородных масках. На полу были найдены тела женщины и мужчины. Пострадавших вынесли на воздух и передали медикам, однако 62-летний хозяин квартиры и неизвестная женщина скончались.