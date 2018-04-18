В Петербурге госпитализировали школьника после удара по голове

В Санкт-Петербурге школьник оказался в больнице после удара по голове, пишет ГУ МВД по Петербургу.

18 апреля 2018 года в полицию позвонили из детской городской больницы. Врачи сообщили, что к ним поступил 11-летний мальчик из школы по Новоколомяжскому проспекту в состоянии средней степени тяжести.

Школьник рассказал, что во время прогулки знакомый ударил его по голове. После этого ему стало плохо. Родители мальчика уже написали заявление в полицию.