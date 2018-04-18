Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Гид по стулу младенцев: от рождения до 6 месяцев
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:40 (мск), источник: Новая Кубань

По факту хищения денег при проведении ремонта лагеря в Сочи возбуждено уголовное дело

Подрядчик — ООО «Трансстройсервис», ремонтировали детский оздоровительный лагерь «Экспресс».

Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. По контракту компания должна была провести капитальный ремонт спального корпуса лагеря, расположенного в Лазаревском районе г. Сочи.

Стороны подписали акт выполненных работ. Заказчик оплатил предоставленные услуги платежными поручениями.

Сочинской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства.

В марте выяснилось, что работы выполнены не в полном объеме.

По результатам денежной экспертизы было выявлено хищение денежных средств в размере более 1,2 млн рублей.

Материалы были направлены в следственные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия.

Детский оздоровительный лагерь «Экспресс» входит в состав дирекции социальной сферы структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

Все новости региона
Администрация Краснодара: главный архитектор Мазурок  задержан, отстранен от работы
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
Прокуратура Кемерово запрещала пожарные проверки «Зимней вишни»
Что известно о нападении на школьников в Башкирии
Цена нефти WTI превысила $68 впервые с конца 2014 года
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь