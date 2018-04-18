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16:10 (мск), источник: Zakon.kz

За получение взятки задержан командир полка патрульной полиции ДВД Алматы

Майор полиции задержан при получении денежных средств в сумме 200 долларов США.

Источник: Zakon.kz

В Алматы с поличным при получении взятки задержали майора полиции, командира полка дорожно-патрульной полиции, сообщает zakon.kz.

«17 апреля 2018 года управлением собственной безопасности ДВД Алматы во взаимодействии с департаментом КНБ по Алматы при проведении совместных мероприятий с поличным задержан командир полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Алматы, майор полиции Байгазинов М. Т.», — сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Майор полиции задержан при получении денежных средств в сумме 200 долларов США за обеспечение беспрепятственного передвижения автотранспортного средства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК (получение взятки).

Байгазинов водворен в изолятор временного содержания.

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