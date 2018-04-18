За получение взятки задержан командир полка патрульной полиции ДВД Алматы
Майор полиции задержан при получении денежных средств в сумме 200 долларов США.
Майор полиции задержан при получении денежных средств в сумме 200 долларов США.
В Алматы с поличным при получении взятки задержали майора полиции, командира полка
«17 апреля 2018 года управлением собственной безопасности ДВД Алматы во взаимодействии с департаментом КНБ по Алматы при проведении совместных мероприятий с поличным задержан командир полка
Майор полиции задержан при получении денежных средств в сумме 200 долларов США за обеспечение беспрепятственного передвижения автотранспортного средства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК (получение взятки).
Байгазинов водворен в изолятор временного содержания.