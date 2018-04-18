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16:11 (мск), источник: ИА REGNUM

СКР проводит обыски в офисе ЧОП и органах опеки в Стерлитамаке

Допрашиваются очевидцы произошедшего.

В Стерлитамаке следователи продолжают выяснять обстоятельства нападения на учеников школы № 1 в Башкирии и собирать материал по уголовным делам. Как сообщили иа в пресс-службе регионального следственного управления СКР 18 апреля, проведён обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака.

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«Изъята документация, представляющая интерес для следствия», — уточнили в следственном ведомстве.

Кроме того, в рамках уголовного дела о халатности в Стерлитамаке изъята необходимая документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дознаватели провели обыск в квартире подозреваемого в нападении в школе подростка.

Напомним, утром 18 апреля ученик коррекционного класса напал на учеников школы № 1 в Стерлитамаке. После этого он устроил поджог и ранил себя. В результате инцидента в больнице оказались четыре человека, в том числе учитель информатики. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

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