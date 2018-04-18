Суд вынес приговор по делу о взятках в ФСЗН и Нацбанке

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Экс-управляющую ФСЗН Минтруда Людмилу Бачило признали виновной по части 2,3 статьи 424, части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси. Теперь ей предстоит отбыть наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Также у нее будет конфисковано имущество, и Людмила на протяжении пяти лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

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Виталий Старовойтов, который ранее занимал должность начальника управления информатизации ФСЗН, признан виновным по части 2 статьи 424, части 2 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси. Ему суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии усиленного режима. У него также будет конфисковано имущество, и он не сможет на протяжении пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Бывший председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик согласно решению суда пять лет и шесть месяцев проведет в колонии усиленного режима. Также суд постановил конфисковать имущества обвиняемого и запретить ему занимать определенные должности. В отношении сотрудника Нацбанка Анатолия Мороза был вынесен приговор в виде двух лет и шести месяцев колонии усиленного режима со штрафом в размере четырехсот базовых величин и лишением права занимать определенные должности. Его заместителю, Екатерине Павловской, предстоит отбыть аналогичный срок заключения, только в колонии общего режима. На нее суд наложил штраф в размере трехсот базовых величин, постановил конфисковать имущество и лишил права занимать определенные должности.