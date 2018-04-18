Обвиняемый в нападении на Фельгенгауэр заявил, что не хотел ее убивать

Источник: AP 2018

«Мне все понятно. Я признаю вину частично, не хотел убивать ее», — сказал Гриц в Пресненском суде Москвы.

Со своей стороны, прокурор заявил, что обвиняемый совершил покушение на убийство, хоть и не отдавал себе отчет в этом.

«Гриц, страдающий параноидальной шизофренией (по данным экспертизы — ред.), не способный осознавать своими действия и осознавать ответственность за них, нанес потерпевшей удар в область шеи», — сказал прокурор.

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Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.