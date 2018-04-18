Житель юга Молдовы ушел на рыбалку и не вернулся

Трагический инцидент произошел в Кагуле. Местный житель отправился рыбачить вместе с двумя мужчинами. Лодка, в которой они находились, перевернулась, сообщает unimedia.info.

Два человека смогли выбраться на берег, третьему повезло меньше — он утонул, запутавшись в рыболовных сетях. Тело 30-летнего рыбака выловили из озера спасатели утром 18 апреля. Детали произошедшего выясняются.