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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель юга Молдовы ушел на рыбалку и не вернулся

Его тело выловили из озера спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошел в Кагуле. Местный житель отправился рыбачить вместе с двумя мужчинами. Лодка, в которой они находились, перевернулась, сообщает unimedia.info.

Два человека смогли выбраться на берег, третьему повезло меньше — он утонул, запутавшись в рыболовных сетях. Тело 30-летнего рыбака выловили из озера спасатели утром 18 апреля. Детали произошедшего выясняются.

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