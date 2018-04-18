В Севастополе разыскивают опасного преступника

«Приметы: на вид 30−40 лет, рост примерно 174 см, худощавого телосложения, сутулится. У следствия имеется видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник до совершения преступления. Следствие обращается к жителям Гагаринского района и Севастополя в целом, которые по данной видеозаписи, общей манере поведения, походке, жестам помогут установить личность преступника», — отметили в ведомстве.