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17:42 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе разыскивают опасного преступника

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю распространила фоторобот мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления в городе.

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«Приметы: на вид 30−40 лет, рост примерно 174 см, худощавого телосложения, сутулится. У следствия имеется видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник до совершения преступления. Следствие обращается к жителям Гагаринского района и Севастополя в целом, которые по данной видеозаписи, общей манере поведения, походке, жестам помогут установить личность преступника», — отметили в ведомстве.

В следственном управлении призвали всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить сведения по телефонам: +7−978−71−50−708 (номер курирующего следователя Ивана Сергеевича Андреева), +7-(8692)-53−13−16 (телефону доверия следственного управления, круглосуточный), 123 (телефонной линии «Ребенок в опасности») и +7−978−936−80−52 (дежурного следственного управления, круглосуточный).

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