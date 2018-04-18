СК: трое калининградских полицейских украли янтарь на 7 млн рублей

Подозреваемыми стали три сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД — заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела.

По данным следствия, 19 июля прошлого года полицейские украли из магазина предприятия, занимающегося продажей изделий из янтаря, продукцию и сырье на 7 млн рублей.

Помимо янтаря сотрудники полиции незаконно изъяли 12,5 тыс долларов США, не указав в протоколе обыска сведений об их обнаружении и изъятии. У одного из посетителей магазина, также незаконно изъяли янтарь-сырец стоимостью не менее 5 тыс. рублей. Как установлено следствием, янтарь, принадлежащий компании, был похищен полицейскими.

В рамках расследования уголовного дела следователи и сотрудники регионального УФСБ нашли и изъяли часть похищенного янтаря у частных лиц, занимающихся его перепродажей.