Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Умер актер Андрей Невраев
Бузова запустила свою валюту
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:16 (мск), источник: Новый Калининград

СК: трое калининградских полицейских украли янтарь на 7 млн рублей

Следственный комитет подозревает троих сотрудников полиции в краже янтаря на сумму 7 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Подозреваемыми стали три сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД — заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела.

По данным следствия, 19 июля прошлого года полицейские украли из магазина предприятия, занимающегося продажей изделий из янтаря, продукцию и сырье на 7 млн рублей.

Помимо янтаря сотрудники полиции незаконно изъяли 12,5 тыс долларов США, не указав в протоколе обыска сведений об их обнаружении и изъятии. У одного из посетителей магазина, также незаконно изъяли янтарь-сырец стоимостью не менее 5 тыс. рублей. Как установлено следствием, янтарь, принадлежащий компании, был похищен полицейскими.

В рамках расследования уголовного дела следователи и сотрудники регионального УФСБ нашли и изъяли часть похищенного янтаря у частных лиц, занимающихся его перепродажей.

Против трех сотрудников полиции возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Все трое заключены под стражу. Расследование продолжается.

Все новости региона
ТЦ «Сити» устраивает большой праздник для детей
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Доход Набиуллиной в 2017 году увеличился на 25%
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь