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17:10 (мск), источник: Интерфакс

СКР сообщил о многолетних запретах прокуратурой проверки ТЦ «Зимняя Вишня»

Прокурор города Кемерово и его помощник уже допрошены.

Пожар в торговом центре в Кемерово
17 апреляПожарные были в ТЦ «Зимняя вишня» через семь минут после звонка
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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Следствие выясняет, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщила «Интерфаксу» в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса.
Светлана Петренко
официальный представитель Следственного комитета

«По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат” и крупнейшего арендатора ООО “Зимняя вишня Кемерово” допрошены прокурор города Кемерово и его помощник», — сказала она.

Она добавила, что согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

По данным СК, в рамках уголовного дела также проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

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Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил в Кемерово на встрече с родственниками погибших, что следствие по делу о пожаре в кемеровском ТЦ усмотрело вину высокопоставленных чиновников в произошедшем. Он не назвал конкретных имен и должностей, отметив лишь, что в 2016 году была попытка сотрудников противопожарной службы проверить комплекс, но она не была проведена, «потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».

Между тем в МЧС России накануне сообщили, что причиной пожара стало замыкание в проводке. У светодиодного светильника был рассеиватель, после оплавления которого огненные капли упали в поролоновую яму.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Причиной пожара в Зимней Вишне могло стать короткое замыкание
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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