Прокуратура выясняет причины коллапса в метро Петербурга
Первая линия метро не могла работать в штатном режиме около часа.
Первая линия метро не могла работать в штатном режиме около часа.
Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку в связи с масштабным ограничением движения поездов на первой (красной) линии метро днем 18 апреля.
Как подтвердили в прокуратуре Петербурга, причиной инцидента стала техническая неисправность электропоезда.
«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасной перевозки пассажиров при эксплуатации подвижного состава метрополитена», — отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, в ходе проверки будут изучены данные о причинах неисправности подвижного состава, вызвавшего временную приостановку движения. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM,