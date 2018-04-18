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17:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура выясняет причины коллапса в метро Петербурга

Первая линия метро не могла работать в штатном режиме около часа.

Источник: ИА REGNUM

Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку в связи с масштабным ограничением движения поездов на первой (красной) линии метро днем 18 апреля.

Как подтвердили в прокуратуре Петербурга, причиной инцидента стала техническая неисправность электропоезда.

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«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасной перевозки пассажиров при эксплуатации подвижного состава метрополитена», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки будут изучены данные о причинах неисправности подвижного состава, вызвавшего временную приостановку движения. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проблем в движении состава сначала была закрыта станция «Владимирская». Это произошло в 13:06. После этого пришлось сначала увеличить интервал движения, а затем и вовсе прекратить сквозное движение на первой линии. Одна за другой были закрыты не менее шести станций в центральной и южной части города. В 14:02 движение по красной линии было полностью восстановлено.

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