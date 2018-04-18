Прокуратура выясняет причины коллапса в метро Петербурга

Кроме того, в ходе проверки будут изучены данные о причинах неисправности подвижного состава, вызвавшего временную приостановку движения. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проблем в движении состава сначала была закрыта станция «Владимирская». Это произошло в 13:06. После этого пришлось сначала увеличить интервал движения, а затем и вовсе прекратить сквозное движение на первой линии. Одна за другой были закрыты не менее шести станций в центральной и южной части города. В 14:02 движение по красной линии было полностью восстановлено.