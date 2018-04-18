Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Подсчитаны проголосовавшие дважды на выборах президента в марте
На Украине создали невероятную машину
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:39 (мск), источник: Volga News

В ТЦ «Аврора Молл» не обнаружили взрывчатки

В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в «Аврора Молл». Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает пресс-служба торгового центра.

Источник: Reuters

Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме.

Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.

Все новости региона
Какие улицы Самары закроют на время ЧМ-2018 и как получить пропуск на авто
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
Прокуратура Кемерово запрещала пожарные проверки «Зимней вишни»
Что известно о нападении на школьников в Башкирии
Цена нефти WTI превысила $68 впервые с конца 2014 года
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь