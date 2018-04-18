В ТЦ «Аврора Молл» не обнаружили взрывчатки
В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в «Аврора Молл». Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в «Аврора Молл». Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает
Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме.
Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.