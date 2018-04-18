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17:12 (мск), источник: Kazinform

Женщину с ребенком сбили насмерть в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Женщину с ребенком сбили насмерть в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Трагедия произошла на автотрассе в Карасайском районе.

Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, водитель пока что неустановленного автомобиля объявлен в розыск.

«В настоящее время установлением водителя и розыском скрывшейся с места ДТП автомашины занимаются сотрудники Карасайского РОВД совместно с отделом розыска областной полиции. Полиция также устанавливает личность погибших», — отметили стражи порядка.

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