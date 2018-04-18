Женщину с ребенком сбили насмерть в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Женщину с ребенком сбили насмерть в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Женщину с ребенком сбили насмерть в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла на автотрассе в Карасайском районе.
Как сообщили в
«В настоящее время установлением водителя и розыском скрывшейся с места ДТП автомашины занимаются сотрудники Карасайского РОВД совместно с отделом розыска областной полиции. Полиция также устанавливает личность погибших», — отметили стражи порядка.