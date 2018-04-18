Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Бузова запустила свою валюту
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
18:33 (мск), источник: Newsroom24.ru

Имущество экс-начальника ОМВД России арестовали за получение взятки

Сумма взятки составила 130 тысяч рублей.

Московский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество начальника отдела МВД России одного из районов Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Как было установлено судом, обвиняемый использовал свои должностные полномочия для получения от взятки за покровительство по службе в период с августа 2017 по октябрь 2017 года. Взяткодатель осуществлял коммерческую деятельность по перевозке грузов и оказанию строительных услуг в Нижегородской области. Для получения денег коррупционер использовал посредника. За покровительство по службе обвиняемый получил около 130 тысяч рублей в начале октября прошлого года.

По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест. В частности, арест на транспортное средство с запретом распоряжаться и пользоваться им.

Все новости региона
 Двухлетний мальчик упал с девятого этажа в Нижнем Новгороде
Нижегородцам расскажут, как отправиться в путешествие с любым бюджетом
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Какие части тел умерших знаменитостей продавались на аукционах
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь