Была погоня: на трассе Ростов — Ставрополь автоинспекторы задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске
На трассе Ростов — Ставрополь сотрудники донской автоинспекции задержал мужчин, которые находились в федеральном розыске.
На трассе Ростов — Ставрополь сотрудники донской автоинспекции задержал мужчин, которые находились в федеральном розыске.
— Был остановлен автомобиль Ford, которым управлял водитель 1959 года рождения, — рассказали предысторию в
Поняв, что его «пробивают», автомобилист решил уехать. Была погоня, которая закончилась блокировкой на дороге, но мужчина сдаваться патрульным ДПС очень не хотел, а потому свернул в поле, где иномарка почти сразу застряла.
— Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны, — пояснили в правоохранительных органах. — В ходе проверки пассажира, оказалось, что 31-летний мужчина также находится в федеральном розыске, но за мошенничество. Подозреваемые доставлены в отдел полиции.