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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Была погоня: на трассе Ростов — Ставрополь автоинспекторы задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске

На трассе Ростов — Ставрополь сотрудники донской автоинспекции задержал мужчин, которые находились в федеральном розыске.

Источник: Комсомольская правда

— Был остановлен автомобиль Ford, которым управлял водитель 1959 года рождения, — рассказали предысторию в пресс-службе ведомства. — Во время проверки по базам ГИБДД, оказалось, что он находится в федеральном розыске за хранение наркотиков.

Поняв, что его «пробивают», автомобилист решил уехать. Была погоня, которая закончилась блокировкой на дороге, но мужчина сдаваться патрульным ДПС очень не хотел, а потому свернул в поле, где иномарка почти сразу застряла.

— Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны, — пояснили в правоохранительных органах. — В ходе проверки пассажира, оказалось, что 31-летний мужчина также находится в федеральном розыске, но за мошенничество. Подозреваемые доставлены в отдел полиции.

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