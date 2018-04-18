Была погоня: на трассе Ростов — Ставрополь автоинспекторы задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске

Источник: Комсомольская правда

— Был остановлен автомобиль Ford, которым управлял водитель 1959 года рождения, — рассказали предысторию в пресс-службе ведомства. — Во время проверки по базам ГИБДД, оказалось, что он находится в федеральном розыске за хранение наркотиков.

Поняв, что его «пробивают», автомобилист решил уехать. Была погоня, которая закончилась блокировкой на дороге, но мужчина сдаваться патрульным ДПС очень не хотел, а потому свернул в поле, где иномарка почти сразу застряла.