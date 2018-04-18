В Семилукском районе нашли 100-килограммовую авиационную бомбу
Боеприпас в овраге обнаружила местная жительница.
Боеприпас в овраге обнаружила местная жительница.
Специалисты взрывотехнического отряда
Боеприпас времен ВОВ нашли рядом с хутором Зацепное Семилукского района в пятницу, 13 апреля.
— Бомбу в овраге обнаружила местная жительница. Специалисты решили уничтожить ее на месте, так как она могла сдетонировать при транспортировке, — рассказал Сергей Казарцев.
Перед взрывом выставили оцепление. На месте дежурил расчет из пожарной части села Землянск. На месте подрыва образовалась воронка глубиной 2 м.