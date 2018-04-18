В Семилукском районе нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Специалисты взрывотехнического отряда аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожили авиационную бомбу весом 100 кг во вторник, 17 апреля.. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации Семилукского района по ГО и ЧС Сергей Казарцев.

Боеприпас времен ВОВ нашли рядом с хутором Зацепное Семилукского района в пятницу, 13 апреля.

— Бомбу в овраге обнаружила местная жительница. Специалисты решили уничтожить ее на месте, так как она могла сдетонировать при транспортировке, — рассказал Сергей Казарцев.