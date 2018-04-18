Ветер повалил тополь в минском парке им. Горького

Инцидент произошел сегодня около 10 утра. Дерево диаметром свыше 100 см разрушило подпорную стенку площадки отдыха и цветочницу. Его падению способствовала внутристволовая гниль, которую визуально определить невозможно.

Для предупреждения подобных случаев в парке проведут обследование зеленых насаждения совместно с представителями Института эспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных организаций, агрохимической лаборатории предприятия.

Ранее упавший тополь, как и другие великовозрастные деревья, которые могут представлять опасность (имеют наклон, сухие ветви и др.), планировалось удалить, но во время общественных обсуждений данные мероприятия не были поддержаны.