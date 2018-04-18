Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Известный фигурист решил продать свою квартиру
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Роман Павлюченко может летом завершить карьеру
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
19:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Единоросса задержали в Шереметьево

Игорь Леонов пытался улететь в Барселону.

Читайте также
Пермский экс-депутат освобожден под залог по делу об избиении Dj Smash

Игоря Леонова задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники УФСБ по Коми. Как стало известно «Ъ», дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господин Леонов собирался вылететь в Барселону. Он будет доставлен в Коми по месту возбуждения уголовного дела.

Информацию, послужившую основанием для задержания, правоохранителям мог предоставить его давний партнер Виктор Шомесов.

Он недавно сам стал фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконном оформлении на себя муниципальной квартиры, будучи руководителем администрации Сосногорского района.

В администрацию муниципалитета его привел Игорь Леонов, когда сам занимал данную должность, параллельно руководя местным отделением «Единой России». Позже по карьерной лестнице он перебрался в Сыктывкар, где стал вице-спикером Госсовета, а затем возглавил региональное отделение «Единой России». Это стало возможным благодаря его партнерству с тогдашним руководством республики (многие чиновники теперь проходят по делу «ОПС Гайзера-Торлопова»).

Господин Леонов лишился обоих постов в результате конфликта с Алексеем Черновым, когда тот являлся заместителем главы Коми. Игорь Леонов попытался в обход него пролоббировать в федеральном руководстве «Единой России» назначение руководителем регионального исполкома партии своего человека — сосногорца Владислава Гаврилова, тогда как господин Чернов намеревался поставить сыктывкарского предпринимателя Сергея Артеева (в итоге он и занял пост). В качестве «ссылки» Игоря Леонова отправили руководить Ухтой, однако спустя год он досрочно сложил полномочия, не найдя общего языка с местными элитами и общественностью.

Читайте также
Димитровградских депутатов уличили в трате бюджетных денег на мороженое

Затем он трудоустроился заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Москве. Как тогда говорили, под Игоря Леонова была создана вторая должность — начальник управления по работе с территориями. На этих должностях он также проработал недолго, после чего вернулся в бизнес, которым занимался до вхождения во власть. Известно, что отец единоросса работал в «Газпроме», а брат Игоря Леонова открыл фирму, которая является партнером корпорации. Единоросс подключился к семейному бизнесу. После смены власти в Коми, когда республикой стал руководить Сергей Гапликов, Игорь Леонов попытался выдвинуться в депутаты Госдумы в 2016 году, но нынешняя команда управленцев Коми этого не допустила.

Правоохранительные органы и прокуратура пока не отрицают и не подтверждают информацию о задержании Игоря Леонова и возбуждении в отношении него уголовного дела.

Руководитель исполкома «Единой России» Александр Борисов сказал «Ъ», что о задержании партийца ничего не знает. «Для меня стало новостью, что он вообще у нас работал, это было еще до меня», — сказал господин Борисов (Игорь Леонов был заместителем главы исполкома в 2013—2014 годах).

Александр Соколов, Сыктывкар; Екатерина Гробман.

Все новости региона
 Какие потери понесут железные дороги из-за ЧМ 2018
Пособие по безработице обещают увеличить в несколько раз
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Индийский министр заявил, что интернет изобрели тысячи лет назад
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь