Единоросса задержали в Шереметьево

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Игоря Леонова задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники УФСБ по Коми. Как стало известно «Ъ», дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господин Леонов собирался вылететь в Барселону. Он будет доставлен в Коми по месту возбуждения уголовного дела.

Информацию, послужившую основанием для задержания, правоохранителям мог предоставить его давний партнер Виктор Шомесов.

Он недавно сам стал фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконном оформлении на себя муниципальной квартиры, будучи руководителем администрации Сосногорского района.

В администрацию муниципалитета его привел Игорь Леонов, когда сам занимал данную должность, параллельно руководя местным отделением «Единой России». Позже по карьерной лестнице он перебрался в Сыктывкар, где стал вице-спикером Госсовета, а затем возглавил региональное отделение «Единой России». Это стало возможным благодаря его партнерству с тогдашним руководством республики (многие чиновники теперь проходят по делу «ОПС Гайзера-Торлопова»).

Господин Леонов лишился обоих постов в результате конфликта с Алексеем Черновым, когда тот являлся заместителем главы Коми. Игорь Леонов попытался в обход него пролоббировать в федеральном руководстве «Единой России» назначение руководителем регионального исполкома партии своего человека — сосногорца Владислава Гаврилова, тогда как господин Чернов намеревался поставить сыктывкарского предпринимателя Сергея Артеева (в итоге он и занял пост). В качестве «ссылки» Игоря Леонова отправили руководить Ухтой, однако спустя год он досрочно сложил полномочия, не найдя общего языка с местными элитами и общественностью.

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Затем он трудоустроился заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Москве. Как тогда говорили, под Игоря Леонова была создана вторая должность — начальник управления по работе с территориями. На этих должностях он также проработал недолго, после чего вернулся в бизнес, которым занимался до вхождения во власть. Известно, что отец единоросса работал в «Газпроме», а брат Игоря Леонова открыл фирму, которая является партнером корпорации. Единоросс подключился к семейному бизнесу. После смены власти в Коми, когда республикой стал руководить Сергей Гапликов, Игорь Леонов попытался выдвинуться в депутаты Госдумы в 2016 году, но нынешняя команда управленцев Коми этого не допустила.

Правоохранительные органы и прокуратура пока не отрицают и не подтверждают информацию о задержании Игоря Леонова и возбуждении в отношении него уголовного дела.

Руководитель исполкома «Единой России» Александр Борисов сказал «Ъ», что о задержании партийца ничего не знает. «Для меня стало новостью, что он вообще у нас работал, это было еще до меня», — сказал господин Борисов (Игорь Леонов был заместителем главы исполкома в 2013—2014 годах).