Состояние выпавшей из окна МГИМО казахстанки остается тяжелым

Источник: Kazinform

«Состояние все также стабильно тяжелое», — сказала А. Ашимова.

А. Ашимова также отметила, что близкие и друзья пострадавшей надеются на ее скорейшее выздоровление.

«Мы надеемся на ее скорейшее выздоровление. Пять дней назад мы открыли счет для сбора помощи (“Киви-кошелек” — 8 701 684 00 99. Номер банковской карты АО “Банк ЦентрКредит” — 4667 2003 9656 2623). Все операции сделали бесплатно, но я посчитала нужным, что, возможно, это понадобится для дальнейшей реабилитации или каких-то финансовых затрат. Сбор открыт. Реквизиты все указаны в социальных сетях», — сказала А. Ашимова.