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18:11 (мск), источник: Kazinform

Состояние выпавшей из окна МГИМО казахстанки остается тяжелым

МОСКВА. КАЗИНФОРМ — Близкая подруга матери выпавшей из окна учебного корпуса Московского государственного института международных отношений (МГИМО) казахстанской студентки Айгерим Ашимова рассказала, что состояние пострадавшей Томирис Байсафы продолжает оставаться крайне тяжелым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Источник: Kazinform

«Состояние все также стабильно тяжелое», — сказала А. Ашимова.

А. Ашимова также отметила, что близкие и друзья пострадавшей надеются на ее скорейшее выздоровление.

«Мы надеемся на ее скорейшее выздоровление. Пять дней назад мы открыли счет для сбора помощи (“Киви-кошелек” — 8 701 684 00 99. Номер банковской карты АО “Банк ЦентрКредит” — 4667 2003 9656 2623). Все операции сделали бесплатно, но я посчитала нужным, что, возможно, это понадобится для дальнейшей реабилитации или каких-то финансовых затрат. Сбор открыт. Реквизиты все указаны в социальных сетях», — сказала А. Ашимова.

Напомним, ч13 апреля в НИИ имени Склифосовского поступила гражданка Казахстана, студентка МГИМО, 1997 года рождения. Девушка выпала из окна. По данному факту правоохранительными органами РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В интересах следствия, проводимые оперативно-следственные мероприятия не разглашаются.

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