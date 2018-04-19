В Нижнем Новгороде начался суд над похитителями шедевров Левитана
Один из членов банды сам оказался бывшим сотрудником полиции.
Один из членов банды сам оказался бывшим сотрудником полиции.
На скамье подсудимых оказались члены одной из самых дерзких банд последнего времени. Они за несколько минут обчистили музей в Плёсе, сняв со стен пять картин на 195 миллионов рублей, захватили пять миллионов, ограбив банк в Нижнем Новгороде. На счету банды также нападение на перевозчиков денег и перестрелка с полицейскими. Один из членов банды сам оказался бывшим сотрудником полиции.
Художники налёта
Ограбление века в Плёсе произошло в ночь на 5 августа 2014 года. Когда после срабатывания сигнализации примчалась охрана, злоумышленников уже след простыл. Две камеры видеонаблюдения оказались замазанными краской из баллончиков, на окне выломана рама. Из
План «Перехват» результатов не дал. Позже выяснилось: похитители объехали все посты на мотоцикле.
Злоумышленников было двое. Один из них — организатор банды. Именно Алексей Майоров, по версии обвинения, заранее приходил в музей под видом простого посетителя, изучал расположение картин, особенности охранной системы. Вместе с ним на дело пошёл Игорь Гонцов. Как следует из материалов дела, проникнув в музей через окно, Гонцов снимал со стен картины и передавал стоявшему на улице Майорову. На всё это похитителям потребовались буквально считаные мгновения. Правда, сам Гонцов сейчас уверяет, что было наоборот: он стоял на улице, а картины снимал и передавал ему Майоров.
— Мне без разницы было, что это за картины, — говорит он. — Я всего лишь управлял мотоциклом.
Как украсть пять миллионов
Следующим невероятным по дерзости преступлением банда отметилась в Нижнем Новгороде. В ночь на 10 мая 2016 года к дому по улице Белинского, в котором располагался филиал одного из банков, подъехала машина. В ней были Майоров, Гонцов, Серёгин и Кусков. Интересно, что жизненные дороги петляют порой весьма причудливо. Михаил Серёгин в прошлом служил в сормовской милиции. И привлекал к уголовной ответственности Андрея Кускова. Но это обстоятельство не помешало им стать членами одной банды.
Ясно, что ограблению банка также предшествовал тщательный сбор информации. Злоумышленники знали, что плита, в которой они собирались сделать лаз, не бетонная (иначе их постигла бы неудача), а шлакоблочная. По версии обвинения, через этот лаз Гонцов и Серёгин попали в туалет банковского филиала. Майоров и Кусков остались на улице.
План был хитроумным. В туалете злоумышленники дождались прихода двоих сотрудниц — управляющей и кассира. Женщины отключили в банке сигнализацию, а охранников в помещении филиала не было. И тут из туалета вылетели грабители в масках. Кассир сразу упала в обморок, чем спасла себя от издевательств, которым налётчики подвергли управляющую.
Молодую женщину допросили как потерпевшую на первом же судебном заседании. Когда она вспоминала о происходившем в то утро, у неё дрожали руки. К слову, после налёта женщина попросила перевести её в другой филиал банка.
Теперь уже бывшая управляющая рассказала, что когда она и кассир вошли в помещение, сразу обратили внимание на
Грабители стали искать ключи от кассовой комнаты, вытряхнули содержимое сумки управляющей. Женщина отказывалась сказать, где ключи, но к её голове приставили лом. В суде она сказала, что думала о своём маленьком ребёнке: что с ним будет, если ей проломят голову…
Заполучив ключи от кассовой комнаты, а затем от сейфа, налётчики выгребли пять миллионов рублей, загрузили пачки денег в сумку, и через тот же лаз выбрались на улицу.
В это время к филиалу мчались сотрудники службы безопасности банка. Оказалось, что в зале работали камеры видеонаблюдения. Картинки были выведены на монитор в кабинете начальника СБ. Придя утром на работу, он увидел, что творится в одном из филиалов, и направил туда группу захвата. Но было поздно. Налётчики успели скрыться.
Промашка вышла
Через полгода банда прогремела в Дальнеконстантиновском районе. За коммерческой организацией на улице Шатковской в Нижнем Новгороде злоумышленники наблюдали и знали, что оттуда периодически на бронированной машине увозят деньги. В ночь на 8 ноября Майоров, сидя на дереве, по рации дал сообщникам сигнал: машина отъехала. Серёгин и Гонцов ждали в районе у трассы. С ними были Антон Рубец и Денис Петровский, оба из Белоруссии. Их нашли через общих знакомых. Рубец и Петровский приехали на УАЗе и «Субару» — для налёта нужны были новые люди и не засвеченные машины.
УАЗ выехал наперерез. Грянула автоматная очередь. Из бронированного автомобиля выволокли троих мужчин. Один из них оказал сопротивление и получил пулю в бедро. Однако ценного груза не было. Добычей налётчиков стало всего 62,2 тысячи рублей — наличность, оказавшаяся в карманах тех троих.
Видимо, на звук выстрелов к месту ограбления подъехал экипаж ДПС. Преступники дали по двоим полицейским очередь и скрылись, бросив «Субару» с автоматом.
В тот же день всех четверых задержали с участием бойцов спецназа Росгвардии. Причём Петровский скрывался в дачном домике, надев на себя валенки, куртку и дублёнку, которые, по версии следствия, взял в этом домике — видимо, надеялся сойти за простого дачника. Так что ему вменяют ещё и кражу. Сам он говорит, что эти вещи не крал, а ему их дали полицейские после задержания, потому что было холодно.
Всего в банде было девять человек. Майоров, Кусков и Серёгин заключили досудебное соглашение со следствием, дела в отношении них выделили в отдельное производство. По трём их сообщникам информации нет. А вот 37-летнего Гонцова, 29-летних Рубца и Петровского начали судить в областном суде. Интересно, что ранее они не судимы. И у всех троих высшее образование.
Имена и фамилии участников событий изменены.
Благодарим прокурора отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области Ирину Кулишеву за помощь в подготовке материала.