В Башкирии обрушилась часть 9-этажного здания завода

На место направлены силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 единицы техники и 23 человека личного состава.

По прибытию к месту вызова установлено, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24×24 м. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты.

Здание не эксплуатируемое. Поэтапный демонтаж здания проводится в плановом порядке на протяжении 3-х месяцев в дневное время. Здание находится в промышленной зоне. На момент обрушения люди в здании не находились.

Пострадавших и погибших нет. В случае разрушения здания угрозы автодороге и жилому сектору нет. В настоящий момент территория огорожена, оцеплена.