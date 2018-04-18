В Башкирии обрушилась часть 9-этажного здания завода
ЧП произошло в 20 часов 05 минут на улице Уфимской в Стерлитамаке. Частично обрушилось здание на территории промышленной зоны.
ЧП произошло в 20 часов 05 минут на улице Уфимской в Стерлитамаке. Частично обрушилось здание на территории промышленной зоны.
На место направлены силы и средства Стерлитамакского
По прибытию к месту вызова установлено, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24×24 м. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты.
Здание не эксплуатируемое. Поэтапный демонтаж здания проводится в плановом порядке на протяжении 3-х месяцев в дневное время. Здание находится в промышленной зоне. На момент обрушения люди в здании не находились.
Пострадавших и погибших нет. В случае разрушения здания угрозы автодороге и жилому сектору нет. В настоящий момент территория огорожена, оцеплена.
Ситуация находится на контроле сотрудников МЧС России, администрации городского округа город Стерлитамак.