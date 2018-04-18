Подросток рассказал о причинах, побудивших его устроить резню в школе Стерлитамака

«С седьмого класса я состою в закрытой группе “Колумбайн”. Там нас всего 230 человек. Только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы скрываемся, а еще старые потому что “блочат”. Но все норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят», — сообщил он.

По словам ученика, его ненависть к одноклассникам копилась очень давно.

«Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля — это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь — она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя», — пояснил подозреваемый следователям.

Что касается повязки со свастикой, по словам подростка, ее ему сшил знакомый.