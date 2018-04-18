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21:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Подросток рассказал о причинах, побудивших его устроить резню в школе Стерлитамака

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане стали известны подробности допроса 17-летнего подростка, устроившего резню в школе № 1 города Стерлитамака. По информации портала Mash, задержанный ученик рассказал следователям о причинах, побудивших его пойти на кровавое преступление.

«С седьмого класса я состою в закрытой группе “Колумбайн”. Там нас всего 230 человек. Только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы скрываемся, а еще старые потому что “блочат”. Но все норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят», — сообщил он.

По словам ученика, его ненависть к одноклассникам копилась очень давно.

«Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля — это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь — она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя», — пояснил подозреваемый следователям.

Что касается повязки со свастикой, по словам подростка, ее ему сшил знакомый.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет по Башкортостану задержал 17-летнего подозреваемого в совершении преступления по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» прямо в больнице.

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