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20:32 (мск), источник: Kazinform

Школьница пропала в Алматы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Ауэзовском районе Алматы продолжаются поиски бесследно пропавшей Малики Оракбаевой. Три дня нет никаких известий от 14-летней школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, Малика Оракбаева села в такси на пересечении улиц Толе би и Момышулы в Алматы, собираясь поехать в поселок Каргалы Жамбылского района.

«Происшествие произошло 15 апреля. 16 апреля мама Малики пришла в полицию Жамбылского района и сообщила об исчезновении дочери. На данный момент поиски школьницы продолжаются. Учителя школы Каргалы вместе с сотрудниками полиции принимают участие в розыске подростка. Поиски ведутся и в Алматы, и в Жамбылском районе, так как девочка пропала в Алматы», — сообщает пресс-служба ДВД Алматинской области.

Напомним, ученица 9 класса училась в школе поселка Каргалы Жамбылского района. Подросток была на воспитании у дедушки с бабушкой.

Самал Кабышева.

Перевод Сания Кутбанова.

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