Школьница пропала в Алматы
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Ауэзовском районе Алматы продолжаются поиски бесследно пропавшей Малики Оракбаевой. Три дня нет никаких известий от 14-летней школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Ауэзовском районе Алматы продолжаются поиски бесследно пропавшей Малики Оракбаевой. Три дня нет никаких известий от 14-летней школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации
«Происшествие произошло 15 апреля. 16 апреля мама Малики пришла в полицию Жамбылского района и сообщила об исчезновении дочери. На данный момент поиски школьницы продолжаются. Учителя школы Каргалы вместе с сотрудниками полиции принимают участие в розыске подростка. Поиски ведутся и в Алматы, и в Жамбылском районе, так как девочка пропала в Алматы», — сообщает
Напомним, ученица 9 класса училась в школе поселка Каргалы Жамбылского района. Подросток была на воспитании у дедушки с бабушкой.
Самал Кабышева.
Перевод Сания Кутбанова.