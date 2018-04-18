Школьница пропала в Алматы

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, Малика Оракбаева села в такси на пересечении улиц Толе би и Момышулы в Алматы, собираясь поехать в поселок Каргалы Жамбылского района.

«Происшествие произошло 15 апреля. 16 апреля мама Малики пришла в полицию Жамбылского района и сообщила об исчезновении дочери. На данный момент поиски школьницы продолжаются. Учителя школы Каргалы вместе с сотрудниками полиции принимают участие в розыске подростка. Поиски ведутся и в Алматы, и в Жамбылском районе, так как девочка пропала в Алматы», — сообщает пресс-служба ДВД Алматинской области.