Серьезное ДТП под Кишиневом: столкнулись сразу несколько машин
В сети появились шокирующие фото с места ДТП под Кишиневом: после столкновения трех машин, одно из них — всмятку.
В сети появились шокирующие фото с места ДТП под Кишиневом: после столкновения трех машин, одно из них — всмятку.
КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Серьезное
Как сообщают очевидцы, в результате аварии никто не погиб, однако пассажирке машины Ford понадобилась медицинская помощь, и ее увезли в больницу.
По данным местной прессы, ДТП произошло по вине водителя Ford, который превысил скоростной режим и врезался в Mercedes.