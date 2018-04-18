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20:31 (мск), источник: Sputnik.md

Серьезное ДТП под Кишиневом: столкнулись сразу несколько машин

В сети появились шокирующие фото с места ДТП под Кишиневом: после столкновения трех машин, одно из них — всмятку.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в 60 километрах от молдавской столицы на трассе Кишинев-Леушены. В среду вечером там столкнулись сразу три автомобиля — Opel, Mercedes и Ford.

Как сообщают очевидцы, в результате аварии никто не погиб, однако пассажирке машины Ford понадобилась медицинская помощь, и ее увезли в больницу.

По данным местной прессы, ДТП произошло по вине водителя Ford, который превысил скоростной режим и врезался в Mercedes.

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