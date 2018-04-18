Пенсионера убило током на рыбалке в Гомельском районе
Мужчина дотронулся углепластиковым удилищем до проводов и получил удар током.
Мужчина дотронулся углепластиковым удилищем до проводов и получил удар током.
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Пожилой мужчина погиб от удара электрическим током во время рыбной ловли в Гомельском районе, сообщила в среду газета «Гомельская правда» со ссылкой на инспектора по энергетическому надзору филиала «Энергонадзор» Елену Мельник.
Инцидент со смертельным исходом произошел днем в субботу 14 апреля.
По словам Мельник, пенсионер, проживавший в деревне
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В «Энергонадзоре» в очередной раз напомнили гражданам, что рыбная ловля вблизи линий электропередачи весьма опасна: от удара током человек может получить тяжелые ожоги или либо смертельную травму.