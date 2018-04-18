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20:56 (мск), источник: Nur.kz

Наурзумский заповедник загорелся в Костанайской области

18 апреля в 16.38 Наурзумском районе в 15 километрах от села Акбулак произошло загорание сухой травы на открытой территории и частично территории заповедник. Горение распространилось из-за усиления ветра при контролируемом отжиге.

Источник: Nur.kz

В Костанайской области на территории Наурзумского Государственного природного заповедника произошел пожар, сообщает NUR.KZ со ссылкой на представителя КЧС Руслана Иманкулова. 18 апреля в 16.38 Наурзумском районе в 15 километрах от села Акбулак произошло загорание сухой травы на открытой территории и частично территории заповедник. Горение распространилось из-за усиления ветра при контролируемом отжиге, проводимым работниками НГПЗ. Ориентировочная площадь пожара — 500 гектаров. Угрозы населеннму пункту и лесному массиву нет. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 17 сотрудников и 3 ед.техники Службы пожаротушения Костанайской области, работники Наурзумского заповедника, 44 человека и 14 единиц техники.

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