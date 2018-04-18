Наурзумский заповедник загорелся в Костанайской области
18 апреля в 16.38 Наурзумском районе в 15 километрах от села Акбулак произошло загорание сухой травы на открытой территории и частично территории заповедник. Горение распространилось
18 апреля в 16.38 Наурзумском районе в 15 километрах от села Акбулак произошло загорание сухой травы на открытой территории и частично территории заповедник. Горение распространилось
В Костанайской области на территории Наурзумского Государственного природного заповедника произошел пожар, сообщает NUR.KZ со ссылкой на представителя КЧС Руслана Иманкулова. 18 апреля в 16.38 Наурзумском районе в 15 километрах от села Акбулак произошло загорание сухой травы на открытой территории и частично территории заповедник. Горение распространилось