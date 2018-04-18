Пропавшая без вести 14-летняя школьница найдена в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Полицейские Алматинской области разыскали пропавшую два дня назад, юную жительницу села Кошмамбет, сообщает пресс-служба ДВД региона.

По информации пресс-службы, заявление о пропаже несовершеннолетней поступило 17 апреля в Карасайское РУВД, сотрудники которого организовали масштабные поиски, подключив к розыскным мероприятиям ее родных, школьных преподавателей и коллег розыскного отдела областной полиции.

«Сейчас девочку разыскали в Алматы и сопровождают в город Каскелен в Карасайское РУВД, где передадут родным», — сообщили в областной полиции.