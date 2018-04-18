Пропавшая без вести 14-летняя школьница найдена в Алматинской области
Пропавшую школьнику искали двое суток. Почему она ушла из дома предстоит выяснить полицейским.
Пропавшую школьнику искали двое суток. Почему она ушла из дома предстоит выяснить полицейским.
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Полицейские Алматинской области разыскали пропавшую два дня назад, юную жительницу села Кошмамбет, сообщает
По информации
«Сейчас девочку разыскали в Алматы и сопровождают в город Каскелен в Карасайское РУВД, где передадут родным», — сообщили в областной полиции.
В ближайшее время полицейские установят все обстоятельства ее ухода из дома.