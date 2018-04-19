В Сочи сгорел столетний дом лейб-хирурга Павлова
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Дом
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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Дом
«По предварительным данным пострадавших и жертв на пожаре нет», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».
В доме проживали десять семей.
Деревянный дом был построен в 1907 году, позже он был приобретен доктором Павловым, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как
В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей