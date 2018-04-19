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09:31 (мск), источник: Интерфакс

В Сочи сгорел столетний дом лейб-хирурга Павлова

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Дом лейб-хирурга Российской империи Евгения Павлова в поселке Уч-дере Лазаревского района Сочи сгорел при пожаре в среду, сообщили очевидцы агентству «Интерфакс».

«По предварительным данным пострадавших и жертв на пожаре нет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».

В доме проживали десять семей.

Деревянный дом был построен в 1907 году, позже он был приобретен доктором Павловым, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.

В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей Прокудин-Горский.

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