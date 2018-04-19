В Сочи сгорел столетний дом лейб-хирурга Павлова

Он отметил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».

Деревянный дом был построен в 1907 году, позже он был приобретен доктором Павловым, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.