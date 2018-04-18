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21:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Четырехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Актау

Когда ребенок выпал из квартиры, его родителей дома не оказалось. Мальчик находится в отделении травматологии детской областной больницы.

Источник: Sputniknews.kz
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АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Четырехлетний ребенок выпал из квартиры с пятого этажа в Актау, его госпитализировали в травматологию, передает региональное издание «Лада».

Сообщается, что инцидент произошел 17 апреля.

Издание пишет, что на момент происшествия мамы ребенка дома не было, а отец повез в школу старшего сына. Четырехлетний ребенок находился дома один.

Мальчик упал на козырек дома, жители дома смогли снять ребенка до приезда скорой помощи.

Медики доставили пострадавшего в реанимационное отделение областной детской больницы. Утром 18 апреля его перевели из реанимации в отделение травматологии.

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