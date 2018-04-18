Четырехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Актау

Источник: Sputniknews.kz

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АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Четырехлетний ребенок выпал из квартиры с пятого этажа в Актау, его госпитализировали в травматологию, передает региональное издание «Лада».

Сообщается, что инцидент произошел 17 апреля.

Издание пишет, что на момент происшествия мамы ребенка дома не было, а отец повез в школу старшего сына. Четырехлетний ребенок находился дома один.

Мальчик упал на козырек дома, жители дома смогли снять ребенка до приезда скорой помощи.