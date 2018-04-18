Полтора миллиона тенге заплатит жамбылский полицейский за взятку

Источник: Kazinform

«Сотрудник полиции села Б. Момышулы обвиняется по ст. 366 ч. 2 (получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, взятки в значительном размере) УК РК», — пояснили в суде.

Так, 13 марта 2018 года Т. во время исполнения своих служебных обязанностей, при проверке документов автомобилиста М., потребовал от него 25 тысяч тенге. «Причиной стало пользование страховым полисом с истекшим сроком действия. Взамен полицейский обещал не составлять протокол об административном правонарушении», — отметили в суде.

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М. отдал сотруднику полиции пять тысяч тенге и обратился с письменным заявлением в Агентство по противодействию коррупции.

19 марта в ходе оперативных мероприятий с участием сотрудников Антикоррупционной службы Т. был задержан по факту получения взятки на сумму 20 тысяч тенге в своем кабинете в здании районного отдела внутренних дел.

В ходе судебных разбирательств Т. признал вину в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн тенге. Кроме того, пожизненно он лишен права занимать все должности на государственной службе, а также лишен звания старшего лейтенанта полиции.