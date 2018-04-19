На воронежской трассе перевернулась «ГАЗель»

18 апреля примерно в 10.30 утра на трассе «Курск-Воронеж» в Семилукском районе произошло серьезное ДТП. По неизвестным пока причинам водитель «ГАЗели» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Сведений о других поврежденных автомобилях нет.