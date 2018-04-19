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08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На воронежской трассе перевернулась «ГАЗель»

Авария произошла в Семилукском районе.

18 апреля примерно в 10.30 утра на трассе «Курск-Воронеж» в Семилукском районе произошло серьезное ДТП. По неизвестным пока причинам водитель «ГАЗели» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Сведений о других поврежденных автомобилях нет.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, водитель не получил серьезных травм. Известно, что на место аварии выезжали сотрудники ведомства. С помощью спецмашины они помогали поставить «ГАЗель» на колеса.

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