На воронежской трассе перевернулась «ГАЗель»
Авария произошла в Семилукском районе.
Авария произошла в Семилукском районе.
18 апреля примерно в 10.30 утра на трассе «Курск-Воронеж» в Семилукском районе произошло серьезное ДТП. По неизвестным пока причинам водитель «ГАЗели» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Сведений о других поврежденных автомобилях нет.
По данным ГУ МЧС по Воронежской области, водитель не получил серьезных травм. Известно, что на место аварии выезжали сотрудники ведомства. С помощью спецмашины они помогали поставить «ГАЗель» на колеса.