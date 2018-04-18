СК отчитался о первых результатах расследования по «делу Скрипалей»

Следователи проследили путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта, откуда она 3 марта улетела в Лондон. Они установили личность водителя такси, который привез ее в Шереметьево, а также опросили летевших с ней пассажиров. Выяснилось, что признаков интоксикации никто из них не почувствовал.

В СКР добавили, что попросили британскую сторону разрешить допросить Юлию, но ответа пока не получили.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские следственные органы установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывался в Советском Союзе, однако Москва не раз подчеркивала, что этот яд никогда не производился на территории СССР и России.