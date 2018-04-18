За убийство сына осуждён пенсионер в Костанайской области

Пенсионер признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 102 УК РК, то есть в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

«Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, с установлением на период ограничения его свободы пробационного контроля», — прокомментировали в суде.

Напомним, трагедия случилась 28 декабря около 15.00 часов в городе Житикара. 77-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес удары кувалдой 45-летнему сыну, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Как выяснилось, 77-летний пенсионер защищал таким образом свою жену от сына, который в ходе ссоры нанес несколько ударов сковородой по голове своей 76-летней матери.