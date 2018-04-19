Серебренникову продлили арест
Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Аналогичное решение суд принял по делу директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Суд также оставил под домашним арестом до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и продлил до 19 июня арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.
Серебренникова, Апфельбаум, Итина и Малобродского обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных средств, выделенных на реализацию
Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.
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