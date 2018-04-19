Бойня в Маунт Кармел. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром

Источник: AP 2018

Весной 1993 года название «Ветвь Давидова» и имя Дэвид Кореш стали известны всеми миру. Без малого два месяца лидер секты со своей паствой находился в осаде американских силовиков. Развязка этой драмы и по сей день считается одним из крупнейших провалов Федеральной службы расследований США.

Отколовшиеся от адвентистов

Нигде так широко не распространялась мода на новые религиозные течения, как в Америке. Начиная с XIX века в Новом Свете предприимчивые люди объявляли себя «мессиями», и, по-своему трактуя Библию, собирали сотни и тысячи последователей, жаждущих спасения.

В 1930-х годах церковь Адвентистов седьмого дня, зародившаяся в первой половине XIX века, пережила раскол, в результате которого от нее отделилась секта Давидян-адвентистов седьмого дня. После смерти новоявленного «пророка» давидян Виктора Хутева (болгарина по происхождению) среди его последователей произошло еще одно разделение, при котором проповедник Бен Роден создал религиозную организацию «Ветвь Давидова».

Источник: AP 2018

Центром обитания последователей этого религиозного течения стало ранчо «Маунт Кармел», расположенное в Техасе, в полутора десятках километров от города Уэйко.

После смерти Родена лидерство в секте перешло к его вдове Луизе. Женщина сама была немолода и искала преемника. Главным претендентом был ее сын Джордж, но мать считала его недостаточно харизматичным для этой роли.

Вернон Хоуэлл, он же Дэвид Кореш | Источник: AP 2018

Новый лидер

В 1981 году членом секты стал 21-летний Вернон Хоуэлл. Мать родила его в 15 лет и не особо заботилась о своем отпрыске. В детстве он перенес все возможные унижения, включая групповое изнасилование, совершенное одноклассниками. Единственное, в чем преуспел Вернон — в изучении Библии. Его рассуждения о Боге завораживали слушателей, и Луиза Роден посчитала, что именно он может стать новым лидером.

Была и еще одна причина — Хоуэлл стал любовником пожилой Луизы.

Читайте также Полюбить Чикатило: как живут фанаты серийных убийц

Джордж Роден мириться с конкурентом не хотел, что привело к очередному расколу — примерно 25 членов секты вместе Хоуэллом покинули «Маунт Кармел».

Но в 1987 году после смерти Луизы Роден соперники вновь сошлись в борьбе за «Маунт Кармел», обращаясь с жалобами друг на друга в полицию и пытаясь решить вопросы при помощи оружия. Кончилось все тем, что один из сторонников Родена заявил своему лидеру, что является мессией, а разгневанный Джордж зарубил его топором. Суд признал Родена невменяемым, отправив его на принудительное лечение. Ранчо было выставлено на продажу и сторонники Хоуэлла выкупили его. После этого он стал единственным и бесспорным лидером «Ветви Давидовой».

Зовите меня Дэвид

Вернон сменил имя на Дэвид Кореш (в честь царя Давида и персидского царя Кира, которое по-древнееврейски произносилось как «Кореш») и проповедовал неизбежность Армагеддонского сражения, которое произойдет накануне второго пришествия.

Члены секты безоговорочно подчинялись Корешу, будучи уверенными, что он является обладателем высшего знания и носителем слова Божьего. Когда глава секты объявил, что ему было видение, которое повелевает женщинам вступать в сексуальные отношения только с ним, все супружеские пары «Ветви Давидовой» безропотно расторгли браки.

Сектанты были убеждены, что все преследования Кореша со стороны властей служат подтверждением его слов о неизбежном сражении перед «концом света». Члены секты имели запас оружия и были готовы дать отпор «силам тьмы».

Одним из источников дохода сектантов, ведших очень умеренный образ жизни, была перепродажа оружия. Надо заметить, что члены «Ветви Давидовой» проводили эти операции совершенно легально. Но до силовиков дошла информация, что сектанты переделывают полуавтоматическое оружие в автоматическое. А вот это уже являлось грубым нарушением закона.

Неправильные «студенты»

В 1992 году в отношении «Ветви Давидовой» было инициировано расследование со стороны Бюро по контролю над оборотом алкогольных, табачных изделий и огнестрельного оружия (ATF). Кроме того, по оперативной информации, Кореш сожительствовал с девочками в возрасте от 10 до 14 лет, причем имелись случаи изнасилований.

Читайте также Контроль за оружием и оружейное лобби в США

Доказательств, однако, практически не было. Чтобы собрать дополнительную информацию, в январе 1993 года в дом, расположенный рядом с ранчо, заселили восемь оперативников, которые выдавали себя за студентов.

Это был первый грубый промах спецслужб — из-за непродуманности операции. Корешу хватило одного взгляда на соседей, чтобы все понять. Своим последователям он сказал: эти люди давно вышли из студенческого возраста, к тому же, они ездят на машинах, которые не сможет себе позволить ни один студент.

Появление федеральных агентов в секте восприняли как еще одно доказательство пророчеств Кореша. В «Маунт Кармел» стали готовиться к обороне.

Федералы же подготовились из рук вон плохо. Кореш, даже узнав, кем являются его соседи, не изменил привычке бегать по утрам.

При этом пробегал он непосредственно под окнами дома агентов, которые… не знали, как выглядит лидер «Ветви Давидовой».

О спецоперации сектантам сообщили журналисты.

Так и не собрав достаточных улик против Кореша, федеральные агенты, тем не менее, 25 февраля получили ордер на обыск ранчо и арест «мессии».

Рейд на «Маунт Кармел» был назначен на 28 февраля 1993 года. Но днем ранее в местной газете вышла статья «Грешный мессия», в которой журналисты излагали обвинения в адрес Дэвида Кореша. Это, естественно, заставило членов «Ветви Давидовой» еще более повысить бдительность.

В день рейда, 28 февраля, о нем узнали телевизионные журналисты, которые прибыли к «Маунт Кармел» заранее, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс съемки. Один из репортеров, блуждая по окрестностям, наткнулся на местного почтальона, с которым поделился информацией о том, что федеральные агенты будут проводить операцию против сектантов.

Почтальон был одним из приверженцев секты и заранее предупредил обитателей «Маунт Кармел».

Одним из немногих удавшихся шагов спецслужб было внедрение агента в саму секту. Заранее посланный туда человек под прикрытием сумел не вызывать подозрений и остаться в поместье как обычный сектант. 28 февраля он покинул ранчо и, прибыв к своим коллегам, сообщил — планы силовиков раскрыты, члены «Ветви Давидовой» ждут нападения.

Побоище 28 февраля

Руководители операции, однако, ничего отменять не стали. Но уже на подступах к ранчо машины силовиков и вертолеты поддержки были обстреляны.

Федеральные агенты попытались прорваться в помещение, где, по их сведениям, хранилось нелегальное автоматическое оружие. Завязалась ожесточенная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов. В итоге, так и не добившись результата, федералы были вынуждены договариваться о прекращении огня, чтобы забрать своих раненых и трупы.

В столкновении 28 февраля сектанты потеряли 6 человек убитыми. Но и потери федералов были просто ужасающими — 4 убитых и 16 раненых агентов.

После этого ранчо «Маунт Кармел» было блокировано сотнями агентов ФБР. Началась осада, за которой, без преувеличения, следил весь мир.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iFGNvLuRADg?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Умрем за «мессию»

Власти пытались убедить Кореша сложить оружие и мирно покинуть ранчо. Лиц, непричастных к противоправным действиям, обещали не преследовать. Лидер «Ветви Давидовой» поначалу выражал готовность отдать себя в руки правосудия после того, как сможет выступить по радио. Затем заявил, что ему нужно закончить написание религиозной работы. А потом и вовсе объявил, что «Бог велел ему остаться».

На ранчо находилось больше 130 человек, среди которых много несовершеннолетних. Сотрудники ФБР пытались убедить Кореша выпустить хотя бы женщин и детей.

Проблема была, однако, в том, что в глазах членов «Ветви Давидовой» все происходящее было «исполнением пророчеств». Возможная гибель их не страшила, ведь за ней, по их мнению, открывалась дорога в вечную жизнь. А для полноты картины вот еще один факт — Дэвиду Корешу на момент событий было ровно 33 года. «Мессия» сектантов находился в «возрасте Христа».

Переговоры шли со скрипом. Удалось договориться о том, что ранчо покинут 19 детей в возрасте до 12 лет. Добровольно вышли и были задержаны чуть более десятка взрослых.

Методы психологического воздействия

Все равно в «Маунт Кармел» оставалось больше 90 человек. Кореш заявил, что больше никто ранчо не покинет.

Сотрудники ФБР стали использовать тактику агрессивного психологического воздействия. Постройки вокруг поместья разрушались бронетехникой. Воду и электричество сектантам отключили, а из репродукторов на высокой громкости транслировалась песня «These Boots Are Made for Walkin» («Эта обувь сделана для ходьбы») в исполнении Нэнси Синатры, а также аудиозапись кошачьего мяукания.

Но питаясь армейскими пайками, заранее припасенными для «конца света», и запивая их дождевой водой, члены «Ветви Давидовой» с еще большей преданностью смотрели на своего «мессию».

Власти решили, что тупиковую ситуацию может разрешить только новый штурм. План операции утвердил лично президент США Билл Клинтон.

Источник: AP 2018

Новый штурм

19 апреля 1993 года два танка, около десятка броневиков, а также боевые инженерные машины стали пробивать стены ранчо, пуская в помещения, где скрывались сектанты, большие объемы слезоточивого газа.

Читайте также Когда Америка перестала быть великой

Позднее министр юстиции Джанет Рино заявит, что окончательное решение о штурме было принято после получения информации о том, что сектанты совершают насилие над детьми. Оружие агенты ФБР применять не собирались, рассчитывая на то, что слезоточивый газ выкурит сторонников Кореша из их укрытий.

Это оказалось еще одним грубым просчетом силовиков. Они ничего не знали о запасе противогазов, которым обладали члены «Ветви Давидовой». Детей, для которых средств защиты не хватало, сектанты укрыли в подвале и заворачивали в мокрые одеяла.

Сторонники Кореша открыли шквальный огонь по наступающим агентам. Правда, на сей раз действующие под прикрытием бронетехники федералы большого ущерба не понесли.

Источник: AP 2018

Сгоревшие заживо

Бронированные машины продолжали ломать стены здания. Но в какой-то момент внутри начался пожар, который стремительно разрастался. Приехавших пожарных агенты ФБР, по соображениям безопасности, к зданию не подпускали.

Когда пожарным все же разрешили заняться своим делом, от ранчо мало что осталось. Силовики задержали лишь девятерых сектантов, которые в последний момент покинули горящее здание.

После того, как огонь был потушен, в руинах нашли 76 трупов членов секты, включая ее «мессию» Дэвида Кореша. По заключению судебных медиков, около 20 человек застрелились, остальные сгорели заживо. Жертвами противостояния стали 28 детей.

По данным официального расследования, поджог здания был совершен самими сектантами, сознательно совершившими коллективное самоубийство. У этой версии по сей день немало противников, считающих, что возгорание стало следствием действий силовиков.

Теракт в Оклахома-Сити. | Источник: AP 2018

«Мститель»

Нет сомнений в другом — катастрофический исход событий был вызван грубейшими просчетами федеральных агентов на каждом этапе операции.

Ровно два года спустя, 19 апреля 1995 года, ультраправый радикал, ветеран войны в Персидском заливе Тимоти Маквей взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в федеральном здании в Оклахома-Сити. Жертвами теракта стали 168 человек, включая 19 детей младше шести лет.

На суде Маквей заявил, что одной из причин его действий стало желание отомстить федеральному правительству за осаду «Маунт-Кармел».