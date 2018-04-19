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04:09 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке на территории одного из портов обнаружена торпеда

Во Владивостоке в бухте Анна на территории одного из портов обнаружена торпеда. Ее заметили торчащей из воды в прибрежной полосе в нескольких метрах от причала.

Источник: Вести Приморье

Об опасной находке сообщил один из сотрудников местного предприятия, которое занимается предоставлением складских услуг и грузоперевозками. Место оперативно оцепили подразделения МЧС и полиции. Позже на место прибыла и группа саперов, которая вывезла боеприпас на полигон для дальнейшей утилизации.

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