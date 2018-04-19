Безработный приморец отправил арабам 237 тысяч долларов

Незаконный вывод за рубеж 237 тысяч долларов обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Криминальные эпизоды незаконного перевода за рубеж крупных сумм иностранной валюты выявила Дальневосточная оперативная таможня. По поддельным документам в Объединенные Арабские Эмираты перевели 237 тысяч долларов.

Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска. За вознаграждение он дважды переводил валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили Mercedes-Benz. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов, что эквивалентно 15,65 миллионам рублей.

Как установили оперативники ДВОТ, в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.