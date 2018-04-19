Безработный приморец отправил арабам 237 тысяч долларов
Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска, рассказали РИА «Восток-Медиа».
Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска, рассказали РИА «Восток-Медиа».
Незаконный вывод за рубеж 237 тысяч долларов обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.
Криминальные эпизоды незаконного перевода за рубеж крупных сумм иностранной валюты выявила Дальневосточная оперативная таможня. По поддельным документам в Объединенные Арабские Эмираты перевели 237 тысяч долларов.
Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска. За вознаграждение он дважды переводил валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили
Как установили оперативники ДВОТ, в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.
За валютные операции на гражданина завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.