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04:11 (мск), источник: Восток Медиа

Безработный приморец отправил арабам 237 тысяч долларов

Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска, рассказали РИА «Восток-Медиа».

Незаконный вывод за рубеж 237 тысяч долларов обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Криминальные эпизоды незаконного перевода за рубеж крупных сумм иностранной валюты выявила Дальневосточная оперативная таможня. По поддельным документам в Объединенные Арабские Эмираты перевели 237 тысяч долларов.

Переводы на счет иностранной компании в Дубаи совершил безработный житель Уссурийска. За вознаграждение он дважды переводил валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили Mercedes-Benz. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов, что эквивалентно 15,65 миллионам рублей.

Как установили оперативники ДВОТ, в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.

За валютные операции на гражданина завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

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