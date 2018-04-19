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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьяный автоугонщик в Приморье насмерть сбил женщину на переходе

В отношении 28-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Пьяный водитель угнал авто и сбил женщину в зоне действия пешеходного перехода. После наезда на пешехода микрогрузовик продолжил движение в направлении улицы Григоренко, въехал в забор и столб уличного освещения.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Михаил Грач.

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