Пьяный автоугонщик в Приморье насмерть сбил женщину на переходе
В отношении 28-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
В отношении 28-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Пьяный водитель угнал авто и сбил женщину в зоне действия пешеходного перехода. После наезда на пешехода микрогрузовик продолжил движение в направлении улицы Григоренко, въехал в забор и столб уличного освещения.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Михаил Грач.